В Белгородской области в приграничном районе повредили железнодорожные пути

Ранее в Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности.

В Белгородской области на границе с Украиной повредили железнодорожные пути. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

Железнодорожное полотно повредили в Шебекинском городском округе.

«Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже», — говорится в сообщении.

Ранее в Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности. До этого территория региона несколько раз подвергалась обстрелам.