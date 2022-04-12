В Александро-Невском мужчина ранил ножом брата

Инцидент произошел в деревне Добрая Надежда. Братья проводили свободное время за застольем.

В Александро-Невском мужчина ранил ножом брата. Об этом пишет ИД « Пресса ».

И.о. начальника районного отделения полиции Алексей Дьячков сообщил, что в деревне Добрая Надежда братья проводили свободное время за застольем.

По информации следствия, мужчины нигде не работают, у них нет постоянного заработка.

Во время застолья между братьями произошла ссора. Один из них схватил нож и несколько раз ударил другого ножом в шею.

В отношении нападавшего мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).