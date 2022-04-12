В Александро-Невском мужчина ранил ножом брата
Инцидент произошел в деревне Добрая Надежда. Братья проводили свободное время за застольем.
В Александро-Невском мужчина ранил ножом брата. Об этом пишет ИД «
И.о. начальника районного отделения полиции Алексей Дьячков сообщил, что в деревне Добрая Надежда братья проводили свободное время за застольем.
По информации следствия, мужчины нигде не работают, у них нет постоянного заработка.
Во время застолья между братьями произошла ссора. Один из них схватил нож и несколько раз ударил другого ножом в шею.
В отношении нападавшего мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).