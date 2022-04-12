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Рязанский торговый центр «М5 Молл» эвакуировали после получения угроз на электронную почту
Инцидент произошел во вторник, 12 апреля.

ТЦ «М5 Молл» эвакуировали после получения угроз на электронную почту. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщила специалист по связям с общественностью торгового центра Анжелика Анжиевская.

«На электронную почту поступило сообщение об угрозах. Приняли решение об эвакуации здания. Ожидаем приезд силовых служб. Торговый центр вновь откроется после обследования здания», — отметила Анжиевская.