Рязанская учительница 60 лет назад стала второй космонавткой СССР

Первой женщиной в космосе в 1963 году могла оказаться учительница, преподававшая в рязанском селе Пальково.

В апреле 1962 года Жанну Еркину записали в Вооруженные силы и вызвали в Звездный городок.

Первой женщиной в космосе в 1963 году могла оказаться учительница, преподававшая в рязанском селе Пальково.

«Это наша лучшая парашютистка», — говорилось в рекомендации рязанского спортивного парашютного клуба главному конструктору Сергею Королеву.

Целый год Еркина была дублером Валентины Терешковой, а в 1965 году готовилась к еще одному космическому полету, который так и не состоялся.

Жанна Еркина на праздновании, 1963 год (справа)

Жанна Еркина родилась в 1939 году в семье военного летчика в Новгородской области, но после войны ее родителей забросило в Тамбов. Там она окончила в 1956 году среднюю школу и после выпуска уехала в Рязань поступать в педагогический институт (нынешний РГУ). В незнакомом городе у девушки появилось необычное хобби: прыжки с парашютом. Именно как о самой лучшей спортсменке о ней доложили в Москву, в центр подготовки космонавтов.

Жанна Еркина в отряде космонавтов (справа)

В Звездный городок Жанну Еркину вызвали, когда она уже получила диплом учителя французского языка и уехала работать в деревенскую восьмилетнюю школу. С апреля по ноябрь 1962 года зачисленная в советские ВВС рядовая Еркина тренировалась вместе с четырьмя другими претендентками, зачисленными в отряд космонавтов: Терешковой, Пономаревой, Соловьевой и Кузнецовой. В итоге для полета выбрали Валентину Терешкову, но офицерские экзамены сдали все.

На орбиту рязанскую парашютистку, уже в звании лейтенанта, готовили и в 1965 году, когда планировался второй «женский» полет. Но его вообще отменили из-за перехода на другой тип космических кораблей («Союз» вместо «Восхода»).

Жанна Еркина вышла замуж за офицера, поменяла фамилию на Сергейчик, родила сына и дочь, служила в центре подготовки космонавтов, откуда вышла в отставку майором-инженером в возрасте 50 лет. Она скончалась в 2015 году.