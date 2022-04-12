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Рязанке Марии Вылегжаниной не удалось оперативно вернуть отобранную бывшем мужем дочь
По ее словам, женщина написала заявление в следственный комитет и полицию из-за побоев и «похищения» дочери.

Марии Вылегжаниной не удалось оперативно вернуть отобранную бывшем мужем дочь. Об этом во вторник, 12 апреля, РЗН. Инфо рассказала сама рязанка.

По ее словам, женщина написала заявление в следственный комитет и полицию из-за побоев и «похищения» дочери.

Ранее, по словам Вылегжаниной ее избили и силой отобрали ребенка, после этого следователи начали проверку.

Напомним, в сентябре 2021 года судебные приставы вернули матери украденного ребенка. Конфликт между супругами за право проживать и постоянно видеться со старшей дочерью продолжается уже не один год.