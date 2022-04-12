Рязанцам предлагают приобрести дизайнерскую квартиру по семейной ипотеке
В рязанском ЖК Fresh Life осталось всего несколько вариантов планировок с готовым дизайнерским решением. Горожанам предлагают приобрести квартиру по семейной ипотеке от 5,7% годовых.
Эргономичная трешка идеально подойдет для большой семьи:
- два санузла,
- просторная кухня-гостиная,
- большая лоджия,
- окна в квартире выходят на две стороны дома,
- комнаты грамотно разнесены в пространстве: мастер-спальня находится в отдалении от шумной кухни-гостиной,
- больше возможностей для хранения и организации функциональных зон.
Узнать больше о преимуществах комплекса и забронировать самый подходящий для вас вариант можно в отделе по работе с клиентами по номеру 77-60-19.