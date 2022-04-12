Рязанцам предлагают приобрести дизайнерскую квартиру по семейной ипотеке

В рязанском ЖК Fresh Life осталось всего несколько вариантов планировок с готовым дизайнерским решением. Горожанам предлагают приобрести квартиру по семейной ипотеке от 5,7% годовых.

Эргономичная трешка идеально подойдет для большой семьи:

два санузла,

просторная кухня-гостиная,

большая лоджия,

окна в квартире выходят на две стороны дома,

комнаты грамотно разнесены в пространстве: мастер-спальня находится в отдалении от шумной кухни-гостиной,

больше возможностей для хранения и организации функциональных зон.

Узнать больше о преимуществах комплекса и забронировать самый подходящий для вас вариант можно в отделе по работе с клиентами по номеру 77-60-19.