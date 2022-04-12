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Россия возобновит лунную программу
По словам Владимира Путина, речь идет о запуске космического аппарата «Луна-25».

Россия возобновит лунную программу. Об этом на выступлении на космодроме «Восточный» заявил Владимир Путин, пишут «Народные новости».

По словам главы государства, речь идет о запуске космического аппарата «Луна-25».

Владимир Путин посетил космодром вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. С вертолета они осмотрели ход строительства инфраструктурных объектов. По данным издания, после визита на космодром главы государств проведут встречу.

Ранее, как писал портал RT, основные задачи аппарата «Луна-25» — разведка ресурсов, анализ грунта и подтверждение наличия воды на планете.