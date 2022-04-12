Председатель облдумы Аркадий Фомин встретился с эвакуированными жителями ЛНР и ДНР

Фомин рассказал, что из 59 человек, проживающих в одном из пунктов временного размещения, 16 — это дети.

Глава рязанской облдумы Аркадий Фомин и его заместитель Николай Макариков встретились с эвакуированными жителями Луганской и Донецкой народных республик, которые приехали в Рязанскую область 3 апреля.

Депутаты посмотрели, в каких условиях разместили граждан, пообщались с ними.

Фомин рассказал, что из 59 человек, проживающих в одном из пунктов временного размещения, 16 — это дети.

К учебе уже приступили старшие из них, дети помладше ходят в детский сад. Председатель облдумы отметил, что всех обеспечили формой, канцтоварами, учебниками.

«Тем не менее, ребятам нужна одежда и обувь по сезону. Передали родителям детей необходимые вещи, а также подарочные карты торгового центра, с помощью которых они смогут приобрести нужные предметы гардероба», — сказал Фомин.

Глава облдумы пообещал «в кратчайшие сроки» решить бытовые вопросы, с которыми к нему обратились эвакуированные.