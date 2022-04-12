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Полиция ищет очевидцев ДТП на окраине Рязани, после которого скончался пешеход
Молодой человек умер в больнице.

В Рязанской области ищут очевидцев ДТП, произошедшего 21 января в Рязани на улице Новоселковской. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

21 января 2022 года примерно в 23:15 в Рязани у дома № 44/56 по улице Новоселоквской 30-летний рязанец на Opel Zafira сбил 23-летнего рязанца, который шел во встречном направлении по проезжей части. Пешеход скончался.

Всех, кому известна информация о ДТП, попросили обращаться по номеру 8 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.

Напомним, молодой человек умер в больнице. Его родственница рассказала, что ему пришлось идти по проезжей части, потому что все было «завалено снегом», а также отсутствовало освещение вдоль дороги.