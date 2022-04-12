Nokia уходит с российского рынка

«За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка», — указано в сообщении фирмы.

Финская компания Nokia уходит с российского рынка. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Как отметили в фирме, с первых дней спецоперации на Украине для Nokia было ясно, что присутствие в России далее невозможно. «За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка», — указано в сообщении.

При этом в компании отмечают, что основным приоритетом остается безопасность и благополучие сотрудников.

По данным Nokia, в 2021 году на долю России приходилось менее 2% чистых продаж.

«Учитывая высокий спрос, который мы наблюдаем в других регионах, мы не ожидаем, что это решение повлияет на нашу способность достичь (финансового) прогноза на 2022 год, представленного в отчете», — говорится в сообщении.

Nokia Corporation занимается телекоммуникационным оборудованием для мобильных, широкополосных, фиксированных и IP-сетей. Штаб-квартира располагается в финском городе Эспоо.