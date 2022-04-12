Любимов поручил во время майских праздников усилить антитеррористические меры

Он обратился к правоохранительным органам с просьбой «самым тщательным образом подойти к обследованию мест проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Победы и празднику весны и труда».

Губернатор Николай Любимов поручил в майские праздники усилить антитеррористические меры в Рязанской области. Об этом он заявил во вторник, 12 апреля, на заседании регионального правительства.

«Надо принять эффективные меры для защиты людей, противодействия любым угрозам со стороны преступных формирований. Происшествия не должны быть допущены, ни при каких обстоятельствах», — сказал Любимов.

Он обратился к правоохранительным органам с просьбой «самым тщательным образом подойти к обследованию мест проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Победы и празднику весны и труда». Губернатор подчеркнул, что нужно проверить объекты массового пребывания граждан, учреждения образования, культуры, торговые центры, вокзалы.

«Надо требовать от ответственных лиц незамедлительно устранить выявленные недостатки, если они будут», — подчеркнул Николай Любимов.

Также он отметил, что внимания требуют меры по недопущению терактов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Глава администраций муниципальных образования Любимов поручил под личный контроль взять подготовку и проведение праздников в подведомственных организациях и учреждениях, провести тренировки действий на случай ЧС и сообщений о готовящемся теракте. Минздраву губернатор поручил обеспечить медицинское сопровождение всех праздничных мероприятий, подготовить лечебные к оперативному оказанию необходимой медпомощи.