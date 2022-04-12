Любимов назвал главной целью ассоциации центров импортозамещения не допустить простоя на производствах
Губернатор напомнил, что 8 апреля в Москве было подписано соглашение, которое стало «официальным старом работы межрегиональной ассоциации центров импортозамещения и кооперации субъектов центральной России».
Губернатор Николай Любимов заявил, что ключевая роль ассоциации центров импортозамещения и кооперации субъектов центральной России — максимальное импортозамещение. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Губернатор напомнил, что 8 апреля в Москве было подписано соглашение, которое стало «официальным старом работы межрегиональной ассоциации центров импортозамещения и кооперации субъектов центральной России».К ассоциации готовы присоединится национальная ассоциация агентств инвестиций и развития, агентство по технологическому развитию, ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России."Вопросы, которые будет решать Ассоциация, — самые актуальные. Задача — свести к минимуму влияние санкций и быстро обеспечить российские предприятия, рязанские в первую очередь, необходимыми комплектующими и материалами, отладить новые кооперационные цепочки, не допустить простоя оборудования на производствах", — сказал Любимов. По его словам, в реестре, который отображает спрос и предложения конкретных предприятий, находится уже более 150 позиций, и в ближайшее время он расширится. Любимов заявил, что ключевая роль созданной ассоциации — максимальное импортозамещение. Губернатор поручил зампреду правительства региона Артему Никитину и министру экономического развития Андрею Ворфоломееву обеспечить самую активную работу по расширению и продвижению межрегиональной ассоциации. Он отметил, что важно предоставить доступ предприятиям и участникам ассоциации к информации, чтобы они могли воспользоваться действующими мерами поддержки, которые теперь дополнительно будут им доступны."Результатом должны стать новые кооперационные связи и запуск новых производственных мощностей, привлечение дополнительных инвестиций", — отметил Николай Любимов. По его словам, анализ собранной информации о нуждах предприятий позволит формировать крупные заказы для предприятий, привлекать инвесторов в рамках кластеров.
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