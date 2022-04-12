Любимов назвал главной целью ассоциации центров импортозамещения не допустить простоя на производствах

Губернатор напомнил, что 8 апреля в Москве было подписано соглашение, которое стало «официальным старом работы межрегиональной ассоциации центров импортозамещения и кооперации субъектов центральной России».