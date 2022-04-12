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Константина Райкина уволили с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств
Заведение также известно, как «Театральная школа Константина Райкина».

Константина Райкина уволили с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств. Об этом сообщил журнал «Театр» со ссылкой на студсовет учреждения.

«С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остается без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания Школы, являлся Константин Райкин», — указано в заявлении совета для прессы.

Студенты учреждения, также известного как «Театральная школа Константина Райкина», призвали Рособрнадзор обратить внимание на ситуацию. Они назвали решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами учащихся.