Константина Райкина уволили с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств

Заведение также известно, как «Театральная школа Константина Райкина».

Константина Райкина уволили с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств. Об этом сообщил журнал « Театр » со ссылкой на студсовет учреждения.

«С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остается без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания Школы, являлся Константин Райкин», — указано в заявлении совета для прессы.

Студенты учреждения, также известного как «Театральная школа Константина Райкина», призвали Рособрнадзор обратить внимание на ситуацию. Они назвали решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами учащихся.