Константина Райкина уволили с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств
Заведение также известно, как «Театральная школа Константина Райкина».
Константина Райкина уволили с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств. Об этом сообщил журнал «
«С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остается без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания Школы, являлся Константин Райкин», — указано в заявлении совета для прессы.
Студенты учреждения, также известного как «Театральная школа Константина Райкина», призвали Рособрнадзор обратить внимание на ситуацию. Они назвали решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами учащихся.