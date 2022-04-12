«Коммерсант»: в России ожидаются проблемы с поставками сантехники и стройматериалов

Дефицит ожидается из-за проблем с логистикой, запретов на поставки товаров из ряда западных стран, а также из-за проблем с оплатой иностранным поставщикам.

в России ожидаются проблемы с поставками сантехники и стройматериалов. Об этом пишет « Коммерсант » со ссылкой на два источника в DIY-сетях (розничные сети по продаже строительных материалов и товаров для дома).

Продавцы сообщили, что запасов на складах хватит на 1-2 месяца. После этого из-за проблем с логистикой и поставщиками, участники рынка ожидают дефицит сантехники, трубопроводных соединительных элементов — фитингов, инструментов и строительной химии.

В онлайн гипермаркете «ВсеИнструменты.ру» главной проблемой назвали запрет на поставки из ряда западных стран, в основном инструментов, сантехники и садовой техники.

Также представители DIY-сетей отмечают проблемы с оплатой иностранным поставщикам и с поиском новых поставщиков из-за санкционных ограничений. Продавцы планируют компенсировать дефицит товарами российского производства и китайскими аналогами.

В Минпромторге заявили, что не ожидают дефицита.