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Экономист посоветовал способы сбережения средств
По словам Ильи Полякова, разумным способом сохранения денег являются депозиты в надежных банках, а также сберегательные счета в рублях.

Глава Росбанка Илья Поляков посоветовал способы сбережения средств. Об этом сообщило РИА Новости.

По его словам, разумным способом сохранения денег являются депозиты в надежных банках, а также сберегательные счета в рублях. «В качестве инструмента сбережений еще можно рассмотреть приобретение облигаций крупнейших российских корпоративных эмитентов», — отметил банкир.

Помимо этого, экономист рекомендовал придерживаться диверсифицированного подхода к приумножению и сохранению денег. Особенно это важно в периоды динамичных изменений на финансовых рынках.

По информации центробанка, объем средств жителей страны в российских банках в феврале уменьшился на 1,2 триллиона рублей. По итогам месяца он составил 33,5 триллиона рублей.