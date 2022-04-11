Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 11
14°
Втр, 12
17°
Срд, 13
15°
ЦБ USD 74.85 -1.4 09/04
ЦБ EUR 81.71 -1.58 09/04
Нал. USD 75.00 / 85.00 12:07
Нал. EUR 85.00 / 95.00 12:07
Новости
Публикации
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
2 часа назад
235
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
4 349
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
3 апреля 10:18
12 848
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 15:55
8 787
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Томске пенсионерка отобрала пистолет у грабителя
Мужчина пытался ограбить женщину. Она упала на землю, закричала и отобрала оружие. Крики потерпевшей услышал жилец рядом стоящего дома, который начал кричать на разбойника, и тот убежал.

В Томске пенсионерка отобрала пистолет у пытавшегося ее ограбить мужчины. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел вечером во дворе дома по улице Елизаровых. Мужчина несколько раз ударил 71-летнюю пенсионерку по голове и, угрожая оружием, потребовал деньги. Женщина упала на землю, закричала и выхватила из рук грабителя пистолет. Крики потерпевшей услышал жилец рядом стоящего дома, который начал кричать на разбойника, и тот убежал.

Потерпевшая обратилась в полицию. Спустя час после инцидента сам грабитель обратился в полицию и рассказал о совершенном преступлении.

«Через час после совершения преступления в дежурную часть обратился ранее судимый 40-летний местный житель, который сообщил о совершенном им преступлении в отношении пенсионерки, а в ходе проведения следственных действий, потерпевшая опознала в мужчине подозреваемого», — говорится в сообщении.

Оружие изъяли и направили для проведения судебной экспертизы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его заключили под стражу.