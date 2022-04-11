В Томске пенсионерка отобрала пистолет у грабителя

Мужчина пытался ограбить женщину. Она упала на землю, закричала и отобрала оружие. Крики потерпевшей услышал жилец рядом стоящего дома, который начал кричать на разбойника, и тот убежал.

В Томске пенсионерка отобрала пистолет у пытавшегося ее ограбить мужчины. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел вечером во дворе дома по улице Елизаровых. Мужчина несколько раз ударил 71-летнюю пенсионерку по голове и, угрожая оружием, потребовал деньги. Женщина упала на землю, закричала и выхватила из рук грабителя пистолет. Крики потерпевшей услышал жилец рядом стоящего дома, который начал кричать на разбойника, и тот убежал.

Потерпевшая обратилась в полицию. Спустя час после инцидента сам грабитель обратился в полицию и рассказал о совершенном преступлении.

«Через час после совершения преступления в дежурную часть обратился ранее судимый 40-летний местный житель, который сообщил о совершенном им преступлении в отношении пенсионерки, а в ходе проведения следственных действий, потерпевшая опознала в мужчине подозреваемого», — говорится в сообщении.

Оружие изъяли и направили для проведения судебной экспертизы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его заключили под стражу.