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В Саратовской области мужчина убил родителей и спрятал их тела на лоджии
Убийство произошло еще в апреле, но тела нашли спустя месяц.

В Саратовской области возбудили уголовное дело против 34-летнего местного жителя, который убил родителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

С 6 по 7 марта ночью мужчина был дома у родителей — 56-летнего отца и 57-летней матери. Отмечается, что у него была давняя обида на них, из-за чего он ударил киянкой по голове спящему отцу, обхватил шею и сжимал, пока последний не перестал подавать признаков жизни. Далее мужчина задушил аналогичным способом мать. Чтобы скрыть следы, он вынес тела на лоджию.

В апреле 2022 года близкие родственники пары подали заявление об их безвестном исчезновении в правоохранительные органы. Тела нашли 10 апреля. Полиция нашла 34-летнего злоумышленника, с ним проводят следственные действия. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство двух лиц». Расследование продолжается.

Фото пресс-службы регионального СУ СКР