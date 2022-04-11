В Рязанскую область прибыл поезд с эвакуированными из Украины

В понедельник, 11 апреля, на вокзал «Рязань-2» прибыл поезд Симферополь-Москва с жителями, эвакуированными с территории проведения специальной военной операции на Украине.

В Рязанскую область приехали еще 42 человека, которых эвакуировали с территории проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила опергруппа регионального правительства.

В понедельник, 11 апреля, на вокзал «Рязань-2» прибыл поезд Симферополь-Москва с жителями, эвакуированными с территории проведения специальной военной операции на Украине.

В пункты временного размещения заселили 42 человека. Они пройдут медосмотр, получат консультации и необходимую помощь.