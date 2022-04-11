В Рязанской области поймали больше ста водителей-нарушителей

Водителям грозят штрафы в размере 500 рублей. В случае, если водители отказались устранить нарушения на месте, их привлекут к ответственности по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность вплоть до административного ареста.