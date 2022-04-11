В Рязанской области 12 апреля потеплеет до +20 градусов

Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В Рязанской области 12 апреля потеплеет до +20 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

Во вторник, 12 апреля, на территории Рязанской области ожидается переменная облачность. Ночью возможны небольшие дожди, днем осадков не будет.

Ветер восточного и юго-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет от +4 до +9 градусов, днем — от +15 до +20 градусов.