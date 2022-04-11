В Рязани на улице Великанова неизвестный разбил заднее стекло автомобиля

Рязанцев попросили помочь найти виновника.

В Рязани неизвестный разбил заднее стекло автомобиля Lada. Кадры в понедельник, 11 марта, опубликовали в группе «Типичная Рязань».

Инцидент произошел в ночь с 9 по 10 апреля вблизи дома № 10 по улице Великанова. Рязанцев попросили помочь найти виновника.

«Всем, здравствуйте, прошу помощи может кто что видел или есть запись с видеорегистратора в ночь с 9.04 на 10.04 разбили заднее стекло машины по адресу Великанова 10. Очень прошу помощи такие нелюди не должны остаться безнаказанными», — говорится в посте.