В Рязани на Первомайском проспекте засняли перебегавшего дорогу ребенка
На кадрах видно, как ребенок в потоке машин перебегает проезжую часть. Водители притормаживают, чтобы не сбить нарушителя.
В Рязани засняли перебегавшего дорогу перед машиной ребенка. Кадры в понедельник, 11 апреля,
На кадрах видно, как ребенок в потоке машин перебегает проезжую часть. Водители притормаживают, чтобы не сбить нарушителя.
«Ребенок бегает по дорогам как по тротуарам. Родители, если узнали своего ребенка, то проведите пожалуйста беседу с ним. Благо все обошлось и ребенок не пострадал», — написал очевидец.
Полиция начала проверку.