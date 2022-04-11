В Рязани на Первомайском проспекте засняли перебегавшего дорогу ребенка

На кадрах видно, как ребенок в потоке машин перебегает проезжую часть. Водители притормаживают, чтобы не сбить нарушителя.

В Рязани засняли перебегавшего дорогу перед машиной ребенка. Кадры в понедельник, 11 апреля, опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

На кадрах видно, как ребенок в потоке машин перебегает проезжую часть. Водители притормаживают, чтобы не сбить нарушителя.

«Ребенок бегает по дорогам как по тротуарам. Родители, если узнали своего ребенка, то проведите пожалуйста беседу с ним. Благо все обошлось и ребенок не пострадал», — написал очевидец.

Полиция начала проверку.