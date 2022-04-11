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В России разработают комплекс мер, направленных на поддержку россиян
Речь идет о социально-экономической сфере. Глава государства поручил подготовить предложения по увеличению зарплат бюджетникам, пенсии и МРОТ.

В России разработают комплекс мер, направленных на поддержку россиян. Соответствующее поручение в понедельник, 11 апреля, дал президент Владимир Путин, передали РИА Новости.

Речь идет о социально-экономической сфере. Согласно указу, опубликованном на сайте Кремля, руководству страны необходимо:

  • внести поправки в законы по повышению доступности мер соцподдержки для семей с детьми с низким доходом — до 30 апреля;
  • установить порядок нуждаемости семей, члены которых потеряли работу после 1 марта, чтобы включить их в категорию нуждающихся в соцподдержке — до 31 декабря;
  • обеспечить ежемесячное предоставление работодателями данных персонифицированного учета по заработной плате застрахованных лиц;
  • проанализировать эффективность мер поддержки граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 г. и признанных в установленном порядке безработными;
  • принять дополнительные меры, предусматривающие в том числе расширение практики заключения с такими гражданами социального контракта, и увеличить выплаты по ним;
  • до 20 апреля министры должны подготовить предложения по индексации пенсий, социальных выплат и зарплат бюджетникам, а также о повышении минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума;
  • обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих сокращение до семи рабочих дней сроков оплаты поставленной продукции, выполненных работ и оказанных услуг по контрактам и гражданско-правовым договорам, заключенным организациями с государственным участием.

Также в документе указано, что российские власти должны обеспечить наличие достаточного количества товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что на складах имеется достаточное количество запасов лекарственных препаратов.