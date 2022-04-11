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В Кремле вновь заверили, что в России нет причин для дефолта
Пресс-секретарь президента еще раз подчеркнул, что дефолт в стране может быть только рукотворным.

В Кремле вновь заверили, что в России нет причин для дефолта. Об этом пишет РИА Новости.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снова понизило валютные кредитные рейтинги России с СС/С до SD (выборочный дефолт).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал эту оценку кредитоспособности страны.

«Это вопрос правительства. Это может быть только рукотворный дефолт, об этом говорил министр Силуанов, и однозначно совершенно объективных причин для такого дефолта нет», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в России есть необходимый потенциал для выполнения всех своих обязательств. Но, по его словам, эта неконструктивная позиция может осложнить ситуацию.