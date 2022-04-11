В Госдуме хотят запретить возвращаться в Россию звездам, покинувшим ее во время спецоперации

Депутат Султан Хамзаев предложил разработать соответствующий законопроект.

В Госдуме предложили запретить возвращаться в Россию звездам, покинувшим ее во время военной спецоперации. Об этом в понедельник, 11 апреля, написал депутат Султан Хамзаев в своем telegram-канале.

Он предложил разработать закон, который заблокирует возвращение в Россию «предателям».

«Невзоров, Иван Дремин (рэпер Face), Алишер Валеев (Моргенштерн), сбежавший из страны Чубайс, ряд некогда высокопоставленных сотрудников госкорпораций, журналистов и театралов, не заслуживают права иметь гражданства РФ», — заявил депутат.

Он добавил, что в Госдуме имеют все основания разработать соответствующий законопроект, так как конституция РФ создана для граждан, а не для «предателей своего Отечества».