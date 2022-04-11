В Горроще рязанец чуть не задушил соседа по общежитию

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

В Горроще рязанец чуть не задушил соседа по общежитию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился житель общежития на проезде Гоголя. Мужчина рассказал, что его избивает сосед.

Полицейские вместе с кинологом прибыли по адресу и задержали злоумышленника. Выяснилось, что мужчина пытался задушишь своего 20-летнего соседа на общей кухне в общежитии.

Рязанца доставили в отдел полиции. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.