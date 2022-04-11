В честь рязанского Героя России предложили назвать улицу в Костроме

Улицу на пересечении Волгореченского шоссе и улицы Магистральной, расположенной в Заволжском районе города предложили назвать в честь Сергей Сухарева.

В честь рязанского Героя России предложили назвать улицу в Костроме. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Улицу на пересечении Волгореченского шоссе и улицы Магистральной, расположенной в Заволжском районе города предложили назвать в честь Сергей Сухарева. Вопрос уже рассмотрели на специальной комиссии.

Сергей Сухарев родился в 1981 году в поселке Игошино Ермишинского района Рязанской области, пишет ИД «Пресса» . В 1998 году поступил в РВВДКУ.

В августе 2021 года стал командиром 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка.

Сергей Сухарев погиб в марте 2022 года во время спецоперации на Украине. Указом президента России посмертно был удостоен звание «Герой Российской Федерации».