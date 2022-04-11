В честь рязанского Героя России предложили назвать улицу в Костроме
Улицу на пересечении Волгореченского шоссе и улицы Магистральной, расположенной в Заволжском районе города предложили назвать в честь Сергей Сухарева.
В честь рязанского Героя России предложили назвать улицу в Костроме. Об этом
Улицу на пересечении Волгореченского шоссе и улицы Магистральной, расположенной в Заволжском районе города предложили назвать в честь Сергей Сухарева. Вопрос уже рассмотрели на специальной комиссии.
Сергей Сухарев родился в 1981 году в поселке Игошино Ермишинского района Рязанской области, пишет
В августе 2021 года стал командиром 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка.
Сергей Сухарев погиб в марте 2022 года во время спецоперации на Украине. Указом президента России посмертно был удостоен звание «Герой Российской Федерации».