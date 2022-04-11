В Челябинске на школьника завели уголовное дело за интимную переписку с девятилетней девочкой

Школьник нашел девочку во «Вконтакте» и попросил выслать ему интим-фото. В дело вмешался отец школьницы и вовремя пресек преступление. Он обратился в полицию.

В Челябинске 14-летнего восьмиклассника задержали за интимную переписку с девятилетней девочкой. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщил портал Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Школьник нашел девочку во «Вконтакте» и попросил выслать ему интим-фото. В дело вмешался отец школьницы и вовремя пресек преступление. Он обратился в полицию.

Выяснилось, что школьник, который вел переписку, проживает в том же районе, что и девочка.

В отношении юноши завели уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».