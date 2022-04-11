В Брянской области установили повышенный уровень террористической опасности

Он будет действовать на территории региона с 11 до 25 апреля.

В Брянской области установили повышенный уровень террористической опасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Он будет действовать на территории региона с 11 до 25 апреля. Жителям области рекомендовали не посещать места массового пребывания людей, выходить из дома с документами, а также обращать внимание на незнакомых людей и автомобилей.

С 11 апреля также высокий уровень террористической опасности ввели в Курской области. Это объяснили «возможными провокациями со стороны украинских националистов».