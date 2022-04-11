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СМИ: магазины электроники запустили программы по продаже подержанных товаров
Программы запустили в связи с ростом спроса на технику на вторичном рынке.

В России магазины электроники запустили программы по продаже подержанных устройств с гарантией. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

Программу запустили в связи с ростом спроса на технику на вторичном рынке. В частности, Smart Bazar дочерней компании «Мегафон» совместно с сетью «Связной» создали программу, чтобы россияне смогли сдать свой гаджет в trade-in или продать его.

По словам старшего вице-президента по коммерческой и операционной деятельности компании «Связной» Алексея Вуколова, программа включает в себя выкуп исходного гаджета у физического лица, услугу проверки устройства и его повторную продажу. Если магазин выкупает товар у физлица, то человеку не обязательно что-либо покупать взамен. При этом у него будет возможность в течение 21 дня вернуть свое устройство.

На устройства будет действовать гарантия 100 или 180 дней.

О еще одной программе заявил один из крупнейших онлайн-ритейлеров в России «Ситилинк». С ней россияне смогут купить подержанный iPhone с незначительными косметическими повреждениями и гарантией работоспособности.

В «М.Видео-Эльдорадо» на данный момент предлагают только новую электронику, но рассматривают варианты расширения программы trade-in.