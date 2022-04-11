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Следователи начали проверку информации об избиении рязанки и похищении ее ребенка
Ранее рязанка сообщила, что 11 апреля к ней в квартиру «вломились» бывший муж и неизвестные, которые применили к ней физическую силу и удерживали ее. Бывший супруг забрал у нее общую дочь 2015 года рождения.

Следователи начали проверку информации об избиении рязанки Марии Вылегжаниной. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Ранее рязанка сообщила, что 11 апреля к ней в квартиру «вломились» бывший муж и неизвестные, которые применили к ней физическую силу и удерживали ее. Бывший супруг забрал у нее общую дочь 2015 года рождения.

Напомним, в сентябре 2021 года судебные приставы вернули матери украденного ребенка. Конфликт между супругами за право проживать и постоянно видеться со старшей дочерью продолжается уже не один год.