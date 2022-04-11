СК возбудит дело против украинской актрисы за рекламный ролик с призывом к насилию

В ведомстве рассказали, что председатель СК Р. Ф. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актрисы, которая в рекламном ролике озвучила призывы к насилию в отношении офицеров Вооруженных сил России.

Следователи возбудят уголовное дело против актрисы Андрианны Курилец за «социальную рекламу» с призывами к насилию. Об этом передает РИА Новости .

В ведомстве рассказали, что председатель СК Р. Ф. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актрисы, которая в рекламном ролике озвучила призывы к насилию в отношении офицеров Вооруженных сил России.

Отмечается, что ролик снят «в духе видео, которые создавали в ИГ» (Террористическая организация, запрещена в России).

В рекламе девушка озвучила экстремистские высказывания и «перерезала» горло мужчине в военной форме.

В СК РФ сообщили, что ролик «содержит явные человеконенавистнические выражения, а также угрозы». Следователи дадут правовую оценку высказываниям актрисы.