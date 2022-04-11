СК: под завалами во взорвавшемся доме в Подмосковье могут находиться люди

Взрыв произошел в многоэтажном жилом доме из-за утечки газа.

Под завалами во взорвавшемся доме в подмосковном Ступино могут находиться люди. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявили следователи регионального управления следственного комитета, передали РИА Новости.

После взрыва газа в одной из квартир в многоэтажном доме обвалилась кровля пятого этажа. Два человека погибли, еще семь пострадали.

По данным Минздрава, двое человек госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, еще один человек находится в тяжелом состоянии.

«По предварительным данным, в результате происшествия в Ступино два человека погибли, четверо пострадали. Они были доставлены в Ступинскую больницу. Двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Ещё один отпущен домой на амбулаторное лечение. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф», — сообщили в министерстве.