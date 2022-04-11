Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 16,9 процентов

Ранее ставка по ипотеке составляла 19 процентов. Это связано с тем, что в минувшую пятницу, 8 апреля, Банк России снизил ключевую ставку до уровня 17 процентов.

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье до 16,9 процентов годовых. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщили РИА Новости со ссылкой на сообщение кредитной организации.

Ранее ставка по ипотеке составляла 19 процентов. Это связано с тем, что в минувшую пятницу, 8 апреля, Банк России снизил ключевую ставку до уровня 17 процентов.

«Такой шаг регулятора дал нам возможность быстро проработать вопрос снижения процентных ставок по ипотечным кредитам, чтобы наши клиенты могли взять кредиты по сниженным ставкам», — рассказал вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

Теперь ставка по ипотеке составляет 16,9 процента. Она действует для самых популярных ипотечных кредитов: на покупку вторичной недвижимости и новостроек. Тем клиентам, которые ранее подали заявки на кредиты по старым условиям, банк автоматически пересчитает сумму на новую сделку.

Что касается льготной ипотеки — она действует на старых условиях: семейная ипотека — 5,7 процента по минимальной ставке, по льготной программе на новостройки — 11,7 процента, дальневосточной ипотеке — 1,7 процента.