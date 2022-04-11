Рязанку Марию Вылегжанину избили и силой отобрали у нее ребенка

Напомним, в сентябре 2021 года Рязанские судебные приставы вернули матери украденного ребенка. Конфликт между супругами за право проживать и постоянно видеться со старшей дочерью продолжается уже не один год.

Рязанку Марию Вылегжанину избили и силой отобрали у нее ребенка. Об этом женщина рассказала РЗН. инфо.

По ее словам, в понедельник, 11 апреля, к ней в квартиру «вломились» бывший муж и неизвестные, которые применили к ней физическую силу и удерживали ее.

В этот момент бывший супруг забрал их дочь 2015 года рождения, которую посадил в машину и увез в неизвестном направлении.

«Ко мне применили физическую силу, меня избили, у меня нет передних зубов… мне плохо, меня подташнивает, — рассказала женщина. — Согласно судебному акту ребенок должен проживать со мной. Ранее решение суда было исполнено принудительно, ребенок был мне возвращен».

Редакция запросила официальный комментарий в следственном комитете.

Напомним, в сентябре 2021 года судебные приставы вернули матери украденного ребенка. Конфликт между супругами за право проживать и постоянно видеться со старшей дочерью продолжается уже не один год.