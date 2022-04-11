Рязанец получил пять лет тюрьмы за распространение наркотиков через тайники-закладки

В августе 2021 года 28-летний рязанец в составе организованной группы размещал закладки с наркотическим средством в Советском районе Рязани.

Рязанец получил пять лет тюрьмы за распространение наркотиков через тайники-закладки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В августе 2021 года 28-летний рязанец в составе организованной группы размещал закладки с наркотическим средством в Советском районе Рязани. Его задержали сотрудники полиции.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и пунктам, а и г части 4 статьи 228 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).

Суд назначил злоумышленнику пять лет колонии строгого режима.