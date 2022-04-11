Рязанцев пригласили на спектакль «Домашние монстры» питерского театра Karlsson Haus

В рязанском театре кукол питерский театр Karlsson Haus покажут спектакль «Домашние монстры». Представление пройдет субботу, 16 апреля.
Спектакль — лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в категории «Театр кукол».
Рязанцы увидят на сцене питерских «Монстров» — разнообразных кукол необычных цветов и диковинной формы, самых разных размеров, систем и масти. Главный герой представления — месье Крюшоне — деловой, ответственный человек с обязанностями, расписанием и заботами.
В мире «Монстров» всегда звучит музыка. Звуковой ряд этого спектакля так же насыщен, как и визуальный. Персонажи непрерывно болтают, напевают, насвистывают. Музыкальная тема рифмуется с действиями героев и обогащается звуками дома, где живет месье Крюшон.
Режиссер Светлана Бень — ученица легендарного кукольника Алексея Лелявского.
«У него была отличная система преподавания: он не поучал, а просто показывал хорошие книжки, хорошую музыку и хорошие спектакли со своими небольшими комментариями. Он человек энциклопедического ума и очень жесткий к проявлениям плохого вкуса и сентиментальности», — рассказала создатель об учителе.
«Петербуржский театральный журнал» рассказал, что «Домашние монстры» — это яркий спектакль яркий, энергичный и лишенный мечтательности спектакль.
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