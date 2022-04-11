Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 11
14°
Втр, 12
17°
Срд, 13
15°
ЦБ USD 74.85 -1.4 09/04
ЦБ EUR 81.71 -1.58 09/04
Нал. USD 75.00 / 85.00 12:07
Нал. EUR 85.00 / 95.00 12:07
Новости
Публикации
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
5 часов назад
381
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
4 449
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
3 апреля 10:18
12 976
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 15:55
8 878
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцев пригласили на спектакль «Домашние монстры» питерского театра Karlsson Haus
Спектакль — лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в категории «Театр кукол».

В рязанском театре кукол питерский театр Karlsson Haus покажут спектакль «Домашние монстры». Представление пройдет субботу, 16 апреля.

Спектакль — лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в категории «Театр кукол».

Рязанцы увидят на сцене питерских «Монстров» — разнообразных кукол необычных цветов и диковинной формы, самых разных размеров, систем и масти. Главный герой представления — месье Крюшоне — деловой, ответственный человек с обязанностями, расписанием и заботами.

В мире «Монстров» всегда звучит музыка. Звуковой ряд этого спектакля так же насыщен, как и визуальный. Персонажи непрерывно болтают, напевают, насвистывают. Музыкальная тема рифмуется с действиями героев и обогащается звуками дома, где живет месье Крюшон.

Режиссер Светлана Бень — ученица легендарного кукольника Алексея Лелявского.

«У него была отличная система преподавания: он не поучал, а просто показывал хорошие книжки, хорошую музыку и хорошие спектакли со своими небольшими комментариями. Он человек энциклопедического ума и очень жесткий к проявлениям плохого вкуса и сентиментальности», — рассказала создатель об учителе.

«Петербуржский театральный журнал» рассказал, что «Домашние монстры» — это яркий спектакль яркий, энергичный и лишенный мечтательности спектакль.

Мероприятие 0+