Рязанцев предупредили о тумане
Сообщается, что в первой половине дня в понедельник, 11 апреля, на территории региона сохранится туман с видимостью 200-500 метров.
Региональное МЧС выпустило метеопредупреждение о тумане. Информация
Сообщается, что в первой половине дня в понедельник, 11 апреля, на территории региона сохранится туман с видимостью 200-500 метров.
Рязанцев предупредили, что во время непогоды возникают фактор в виде снижения видимости затруднения движения транспорта, увеличения вероятности ДТП.