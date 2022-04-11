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Рязанцам сообщили, что изменений в объеме и режиме питания школьников не будет
Руководство и учредитель МП «Детское питание» заверили, что задействовали все ресурсы и до конца учебного года никаких изменений в объеме и режиме питания школьников не произойдет.

В МП «Детское питание» сообщили, что задействовали все ресурсы и до конца учебного года не произойдет изменений в объеме и режиме питания школьников. Об этом на странице «ВКонтакте» написала уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Она рассказала, что посетила предприятие совместно с депутатом облдумы Сергеем Пупковым и замминистра образования региона Ольгой Васиной.

Евдокимова отметила, что основными поставщиками продуктов являются школьные производители, к качеству продуктов претензий нет.

«Руководство и учредитель МП „Детское питание“ заверили, что задействовали все ресурсы и до конца учебного года никаких изменений в объеме и режиме питания школьников не произойдет», — написала рязанский детский омбудсмен.

Она добавила, что возникли вопросы относительно школьного меню.

«Плохо едят наши дети печенку и рыбу. Но школьники должны получать здоровое и сбалансированное горячее питание, которое помогает им восполнить энергию и способствует их физическому развитию. С учетом требований Роспотребнадзора здесь без этих продуктов никуда», — отметила Евдокимова.

Она написала также, что в большинстве еда пресная, потому что по требованиям СанПина использование сахара и соли минимальное.

Детский омбудсмен задалась вопросом, как сочетать понятия «вкусно и полезно» при организации школьного питания.