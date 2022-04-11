Рязанцам предложили приобрести страховку «Антиклещ» в почтовых отделениях региона

Чтобы оформить программу «Антиклещ» клиенту нужно сообщить полное имя и контактный телефон человека, для которого приобретается полис. Жителям сельской местности полисы могут доставить почтальоны на дом.

Стоимость взноса составляет 390 рублей. Страховка гарантирует амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь, а также реабилитационно-восстановительное лечение заболеваний, передающихся через укус клеща, на общую сумму до 500 000 рублей.

Чтобы оформить программу «Антиклещ» клиенту нужно сообщить полное имя и контактный телефон человека, для которого приобретается полис. Жителям сельской местности полисы могут доставить почтальоны на дом.

«Следует отметить, что реализуемые отделениями почтовой связи страховые программы полностью соответствуют действующему в этой области законодательству. Договор страховой защиты вступает в силу через семь календарных дней после его приобретения, действует 12 месяцев и не ограничивает количество обращений застрахованного лица до полного исчерпания страховой суммы. В течение 14 дней с момента оформления договора страхования клиент имеет право обратиться в страховую компанию (Страховой дом ВСК) для расторжения и возврата уплаченной страховой премии в полном размере», — рассказали в рязанском отделении «Почты России».

Получить подробную консультацию о программе страхования «Антиклещ» можно в ближайшем отделении почтовой связи.

Полис позволяет застрахованному человеку получить квалифицированную медицинскую помощь во всей территории Рязанской области в течение года.