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РЭСК подарила технику Ряжскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних

Энергетики ПАО «РЭСК» передали в Ряжский социально-реабилитационного центр для несовершеннолетних компьютерную и бытовую технику, необходимую для качественного и современного обучения детей, а также улучшающую условия их проживания.

ГКУ Рязанской области «Ряжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» открыт в апреле 1999 года. Задачами Центра является своевременное выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении, формирование банка данных о таких семьях и оказания им в пределах своей компетенции различных видов социальной помощи и услуг.

Центр создан на базе реконструкции здания бывшего детского сада и остро нуждался в обновлении техники. В настоящее время в Центре проживают 14 воспитанников разных возрастов — от 7 до 17 лет. В 2021 году сотрудники Центра обратились за благотворительной помощью в ПАО «РЭСК» и, благодаря Программе благотворительной деятельности, удалось сделать пребывание детей более комфортным, а процесс обучения более интересным.

Комплексная Программа благотворительной деятельности ПАО «РЭСК» направлена на формирование благоприятной социальной среды, а также на улучшение качества жизни в своем регионе присутствия.

Ее приоритетными направлениями являются образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры региона.

ПАО «РЭСК» — крупнейшая энергосбытовая компания, занимающая лидирующее положение на розничном рынке электроэнергии на территории Рязани и Рязанской области, обслуживает 42,25% регионального электроэнергетического рынка. Клиентами ПАО «РЭСК» являются свыше 435 тысяч бытовых абонентов и 11 тысяч юридических лиц. ПАО «РЭСК» является дочерним зависим обществом ПАО «РусГидро».

ПАО «РусГидро» — крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. В Группу РусГидро также входят научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инжиниринговые организации и энергосбытовые компании. Энергосбытовые активы Группы консолидированы в дочерней компании АО «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро») и осуществляют продажу энергии конечным потребителям на территории Дальневосточного федерального округа, в Красноярском крае и Рязанской области. Все три сбытовые компании РусГидро являются в регионах гарантирующими поставщиками, обслуживающими порядка 3 млн частных клиентов и свыше 100 тыс. корпоративных.