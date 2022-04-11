Ранивший ножом знакомого рязанец получил шесть лет колонии

Против рязанца возбудили уголовное дело по пункту 3 части 2 статьи 11 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

Ранивший ножом знакомого рязанец получил шесть лет колонии. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Жителя Клепиковского района обвиняли в том, что он ранил своего знакомого ножом. Против рязанца возбудили уголовное дело по пункту 3 части 2 статьи 11 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

Мужчина отрицал свою вину, но опираясь на доказательства, суд доказал его вину в полном объеме.

Клепиковский районный суд назначил мужчине шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.