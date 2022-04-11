Полиция задержала пару, распространявшую наркотики в Рязани

Полиция задержала закладчиков, подозреваемых в распространении наркотиков в Рязани. Об этом сообщила
Специалисты управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области выявили активность закладчиков в интернете. Они работали на нелегальный сетевой магазин. Личности анонимов установили и раскрыли их маршруты, по которым они передвигались, чтобы спрятать наркотики в тайники.
Рядом с Южной окружной дорогой задержали 21-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья и его 18-летнюю сожительницу. У девушки нашли свертки с 18 граммами мефедрона, а недалеко от места задержания оперативники извлекли из земли закладку с этим же наркотиком.
Молодые люди снимали квартиру, в которой полиция нашла 46 граммов мефедрона, которые приготовили на продажу.
В общей сложности оперативники нашли 66 граммов запрещенного вещества.
Выяснилось, что несколько месяцев сожители работали на нелегальный интернет-магазин. Молодой человек связывался с наркопотребителями через мессенджеры, а закладки делала девушка.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Проводится расследование.