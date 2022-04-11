Полиция начала проверку после видео с ребенком, перебегавшим дорогу в центре Рязани
Ролик появился в сети 11 апреля. На нем ребенок в потоке машин перебегает проезжую часть.
Началась проверка после видео с ребенком, перебегавшим дорогу в центре Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
«По данному факту сотрудники региональной госавтоинспекции, с целью установления обстоятельств произошедшего проводят проверку», — говорится в сообщении.
Ролик появился в сети 11 апреля. На нем ребенок в потоке машин перебегает проезжую часть.