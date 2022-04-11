На восьми улицах Рязани 12 апреля отключат холодную воду

Причины отключения — ремонтные работы на водопроводе.

На восьми улицах Рязани 12 апреля отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте водоканала.

Во вторник, 12 апреля, с 09:00до 17:00 холодную воду отключат по следующим адресам:

улица Введенская, дома №№ 120, 124;

улица Полевая, дома №№ 26-а, 32 (медико-санитарная часть МВД России);

улица Свободы, дом № 95;

улица Яхонтова, дома №№ 17 корпус 1, 17, 19;

Улица Есенина, дома №№ 63, 67, 69, 65.

С 09:00 до 18:00 холодное водоснабжение отключат на улицах:

4-й Новопавловский проезд, дом № 12;

улица 5-я Линия, дом № 56/52;

улица Высоковольтная, дома №№ 25-а, 27 корпус 2, 29 корпус 1, 29 корпус 2, 29 корпус 3, 29-а, 31 корпус 1, 31 корпус 2, 31, 33 корпус 1, 35, 27, 29, 33, 33 корпус 2 (детский сад № 102), 33-а (котельная).

Подвоз технической воды организуют по адресу: улица Высоковольтная, дом № 33 корпус 2.

Причины отключения — ремонтные работы на водопроводе.