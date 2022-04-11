Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 11
14°
Втр, 12
17°
Срд, 13
15°
ЦБ USD 79.16 4.31 12/04
ЦБ EUR 85.98 4.27 12/04
Нал. USD 75.00 / 85.00 12:07
Нал. EUR 85.00 / 95.00 12:07
Новости
Публикации
Человеку нужен человек: как рязанские подростки из школ-интернатов нах...
Каждый год 11 апреля проходит благотворительная акция «...
3 часа назад
238
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
11 часов назад
630
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
4 609
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
3 апреля 10:18
13 140
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На восьми улицах Рязани 12 апреля отключат холодную воду
Причины отключения — ремонтные работы на водопроводе.

На восьми улицах Рязани 12 апреля отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте водоканала.

Во вторник, 12 апреля, с 09:00до 17:00 холодную воду отключат по следующим адресам:

  • улица Введенская, дома №№ 120, 124;
  • улица Полевая, дома №№ 26-а, 32 (медико-санитарная часть МВД России);
  • улица Свободы, дом № 95;
  • улица Яхонтова, дома №№ 17 корпус 1, 17, 19;
  • Улица Есенина, дома №№ 63, 67, 69, 65.

С 09:00 до 18:00 холодное водоснабжение отключат на улицах:

  • 4-й Новопавловский проезд, дом № 12;
  • улица 5-я Линия, дом № 56/52;
  • улица Высоковольтная, дома №№ 25-а, 27 корпус 2, 29 корпус 1, 29 корпус 2, 29 корпус 3, 29-а, 31 корпус 1, 31 корпус 2, 31, 33 корпус 1, 35, 27, 29, 33, 33 корпус 2 (детский сад № 102), 33-а (котельная).

Подвоз технической воды организуют по адресу: улица Высоковольтная, дом № 33 корпус 2.

Причины отключения — ремонтные работы на водопроводе.