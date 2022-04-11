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На девяти улицах Рязани отключили холодную воду
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

На девяти улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте водоканала.

В понедельник, 11 апреля, с 09:00 до 15:30 холодную воду отключили по следующим адресам:

  • улица Дружная, дом № 2/14 (детская школа искусств № 3 (клуб);
  • улица Качевская, дома №№ 16/1, 18, 18-а, 20, 22, 24/2, 26/1;
  • улица Поселковая, дом № 3.

С 09:30 до 15:00 холодное водоснабжение отключили на следующих улицах:

  • 3-й переулок МОГЭС, дом № 3;
  • улица МОГЭС, дома №№ 5, 14, 16, 3-б литера, а (ГБУ РО ОКНД);
  • улица Дзержинского, дом № 5;
  • Пожарный переулок, дома №№ 1 (ЦТП), 1-б.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.