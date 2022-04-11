Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции
На втором места оказалась глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, набравшая 23,41% голосов, третье место занимает глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 21,95% голосов.
После подсчета 97% протоколов действующий глава государства Эммануэль Макрон лидирует на выбора президента Франции, набрав 27,6% голосов. Об этом передает
На втором места оказалась глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, набравшая 23,41% голосов, третье место занимает глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 21,95% голосов.
Второй тур выборов пройдет 24 апреля.