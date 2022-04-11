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Кадыров: вооруженные силы РФ подготовят наступление на все города Украины
По его словам, это необходимо, чтобы «освободить населенные пункты от „бандеровцев“ и „нациков“». Наступление планируют в том случае, если Киев не исполнит все ранее заявленные Россией обязательства.

Вооруженные силы России планируют наступление на все города Украины. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.

По его словам, это необходимо, чтобы «освободить населенные пункты от „бандеровцев“ и „нациков“». Наступление планируют в том случае, если Киев не исполнит все ранее заявленные Россией обязательства.

«Сейчас мы начинаем работать конкретно, точечно. Скоро начнется наступательная волны не только в Мариуполе, но и во всех других населенных пунктах, селах и городах. В первую очередь мы полностью освободим Донецк и Луганск. Такую задачу поставил главнокомандующий, президент России Владимир Путин», — заявил Кадыров.