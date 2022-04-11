ЕС призвал решить конфликт на Украине «на поле боя»

Глава дипломатии Е. С. Жозеп Боррель заявил, что «обычно войны выигрываются или проигрываются на полях сражений».

Глава дипломатии Е. С. Жозеп Боррель подтвердил, что считает необходимым разрешить конфликт на Украине «на поле боя». Об этом говорится на сайте Европейской службы внешних связей, передает РИА Новости .

Политик заявил, что «обычно войны выигрываются или проигрываются на полях сражений».

Ранее на странице в Twitter Боррель написал, что конфликт должен быть выигран на поле боя. Он напомнил, что Украине выделяли 500 млн евро на поставки оружия.

В России спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Борреля уйти в отставку, в Совфеде заявили, что политическая власть в Евросоюзе находится в глубочайшем кризисе.