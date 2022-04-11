Число погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Ступино выросло до шести

Напомним, трагедия произошла утром 11 апреля в подмосковном Ступино. Причиной стала утечка газа из-за неисправности оборудования. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

При взрыве газа в многоэтажном доме в подмосковном Ступино погибли шесть человек. Обновленные данные в понедельник, 11 апреля, РИА Новостям сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Погибли шесть человек, из них три ребенка», — сказал собеседник агентства.

Напомним, трагедия произошла утром 11 апреля в подмосковном Ступино. Причиной стала утечка газа из-за неисправности оборудования. Следственный комитет возбудил уголовное дело.